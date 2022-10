Nas redes sociais, Flay celebra 28 anos de idade - Reprodução / Instagram

Publicado 20/10/2022 10:32

Rio - A ex-BBB Flay usou as redes sociais, na quarta-feira, para comemorar mais um ano de vida. No Instagram, a cantora, que completou 28 anos, apareceu de lingerie, segurando um bolo e aproveitou para publicar um longo texto sobre os aprendizados conquistados ao decorrer da vida.

"Feliz aniversário para mim", iniciou a ex-BBB, em inglês. "Ah, a era dos 27... Aqui caminhei em passos largos rumo ao entendimento de quem sou, o que quero e posso ser, onde quero chegar, muitas perguntas e respostas, muitos começos, algumas conquistas, algumas pausas, alguns finais, algumas perdas, alguns fracassos, alguns recomeços, mas, principalmente, muita fé", acrescentou Flay.



"Chego hoje aos 28 com mais sonhos do que qualquer período que eu consiga lembrar, vivendo experiências incríveis, entendendo melhor o meio em que estou vivendo, em quem acreditar, em quem confiar, ao lado de quem estar e sabendo melhor os que estão para mim também", ponderou a artista. "Convicta demais de que sempre fui muito abençoada, segura e mantendo a minha essência, feliz por continuar sendo a mesma menina simples que não precisa de muito pra ficar feliz, que não se deslumbrou com o luxo e as facilidades dessa 'nova vida', que não se acomoda, que não para de sonhar, se dedicar e se jogar ao que acredita", afirmou.



"Por fim, gratidão a cada um que traz sentido para minha existência. Amo vocês, fãs, amigos, família, seguidores, torcedores, apoiadores, odiadores... Cada vez mais cada um do seu jeito me incentiva a ir além. E podem anotar, esses 28 serão inesquecíveis", concluiu.