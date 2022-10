Adriano Imperador e a namorada, Micaela - Reprodução Internet

Adriano Imperador e a namorada, MicaelaReprodução Internet

Publicado 20/10/2022 07:59 | Atualizado 20/10/2022 07:59

Rio - O ex-jogador de futebol Adriano Imperador está cada vez mais apaixonado pela namorada, Micaela Mesquita. Ele postou no Instagram, na noite desta quarta-feira, uma foto em que aparece na cama com a moça, com quem reatou o namoro recentemente. "De boa com a minha linda futura esposa", escreveu Adriano na legenda da imagem.

Entre idas e vindas, Adriano e Micaela se relacionam desde 2015. "Muito bom estar ao lado da pessoa que ama", disse o ex-jogador, ao anunciar que havia retomado o namoro com Micaela. Recentemente, o ex-jogador trocou beijos com Bia Miranda, neta de Gretchen, que atualmente está confinada no reality show "A Fazenda 14".