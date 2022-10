Nas redes sociais, Vera Viel parabeniza Rodrigo Faro pelos 49 anos de vida - Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, Vera Viel parabeniza Rodrigo Faro pelos 49 anos de vidaReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2022 09:58 | Atualizado 20/10/2022 10:10

Rio - Rodrigo Faro, que completou 49 anos nesta quinta-feira, foi homenageado pela mulher, Vera Viel, nas redes sociais. A apresentadora de 47 anos declarou, no Instagram, seu amor pelo artista e dividiu um registro antigo dos dois com os seguidores.

"Já, já é aniversário do meu amor, Rodrigo Faro! Amo tanto, tanto!", iniciou Vera via stories, antes de meia-noite. Logo depois, a apresentadora publicou uma fotografia em que os dois aparecem sorridentes e bem mais jovens, para comemorar, efetivamente, o aniversário do amado.

"Rodrigo Faro, te amo. Quantos aniversários já passamos juntos? São tantos. Vamos ficar velhinhos juntos", afirmou. Vera ainda publicou uma imagem em que Faro aparece sem camisa, dentro d'água, e voltou a parabenizar o apresentador.

"Hoje é o dia desse homem lindo, gato, sarado e que é o amor da minha vida! Conheci com 23 aninhos e hoje ele está completando 49 anos. Quanta Gratidão a Deus eu tenho pela sua vida, meu amor! Você sabe o quanto nós te amamos e desejamos que você tenha sempre muita saúde, felicidade e uma vida abençoada!", escreveu. "Parabéns pelo seu aniversário e assim como você disse para mim, você também merece tudo de melhor nesse mundo: EU! Viva o seu dia!", concluiu, bem-humorada.



Vera e Faro começaram a namorar em 1997 e se casaram em 2003. Os dois são pais de três meninas, Clara, de 17 anos, Maria, de 14, e a caçula, Helena, de 9.