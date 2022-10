Anitta agradece o carinho dos fãs após levar três troféus para casa no Prêmio Multishow - Reprodução

Anitta agradece o carinho dos fãs após levar três troféus para casa no Prêmio MultishowReprodução

Publicado 19/10/2022 09:32 | Atualizado 19/10/2022 09:32

Rio - A cantora Anitta não compareceu ao Prêmio Multishow, que aconteceu no Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira, mas acabou levando três prêmios para casa. A artista postou no Twitter, nesta quarta, um vídeo agradecendo aos fãs pelo carinho. Anitta foi premiada nas categorias "Artista do Ano", "Clipe do Ano TVZ" e "Música do Ano".

fotogaleria

"Bom dia, acordei sabendo que a gente está cheio de prêmio. Quero dizer que estou muito, muito feliz, vocês são as coisas mais importantes da minha vida, quero dizer que eu não pude estar presente mas eu espero que vocês tenham gostado da ideia de levar fãs para receber o prêmio. Tinha mais fãs lá, caso ganhássemos outros prêmios, mas nós ganhamos prêmios suficiente para ficarmos super felizes, se eu não tivesse ganhado também eu ia estar super feliz porque eu tenho a maior gratidão do mundo de ter fãs como vocês, obrigada a todo mundo que me apoia, que torce por mim, amo vocês demais, a gente vai se encontrar em breve e muita gratidão por ter vocês como fãs".