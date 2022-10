Vídeo do momento em que Seu Jorge sofreu racismo vaza na web - Reprodução

Publicado 19/10/2022 08:54

Rio - O vídeo do momento em que o cantor Seu Jorge sofreu racismo em um show no Clube Grêmio Náutico União , em Porto Alegre, na última sexta-feira, vazou na internet nesta terça. Algumas pessoas da plateia fizeram sons de macaco quando o cantor estava se despedindo do público. A Polícia Civil está investigando o caso.

As denúncias de racismo contra Seu Jorge surgiram pelas redes sociais e o cantor se pronunciou sobre o episódio na segunda, quando postou um vídeo de novo minutos no Instagram. "O que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista", disse o artista.

Titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, a delegada Andrea Mattos contou que o presidente do clube será ouvido na quinta-feira. "Já solicitamos as imagens para o clube, intimamos o presidente do local. Ele virá aqui [na delegacia] quinta-feira e pedimos algumas informações com relação à equipe organizadora. Estamos em busca de testemunhas e temos uma lista de pessoas que vão prestar depoimento sem identificação", disse ao "Estadão".