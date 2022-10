Seu Jorge se pronuncia sobre ofensas racistas que recebeu durante show no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - Reprodução

Seu Jorge se pronuncia sobre ofensas racistas que recebeu durante show no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, no Rio Grande do SulReprodução

Publicado 18/10/2022 08:51 | Atualizado 18/10/2022 08:52

Rio - O cantor Seu Jorge se pronunciou, na noite desta segunda-feira, sobre o episódio de racismo do qual foi vítima durante um show no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na última sexta. O artista divulgou nas redes sociais um vídeo de nove minutos em que relata ter escutado vaias, xingamentos e ofensas racistas. A Polícia Civil está investigando o caso.

Seu Jorge foi contratado para se apresentar na reinauguração do Salão União, do Grêmio Náutico União, que havia passado por reformas. O cantor contou que não viu pessoas negras entre os convidados do evento, que foi realizado apenas para funcionários do clube. "O que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista. Particularmente, não vi nenhuma pessoa negra no jantar. E as pessoas negras que eu encontrei foram somente os funcionários que, uma coisa que me causou muita espécie, eu ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar pra mim ou falar comigo quando eu chegasse no local do show", afirmou.

"Ao povo negro do Rio Grande do Sul e de toda a região do Sul, quero dizer que amo todos vocês, e admiro, respeito. E digo também que estamos mais unidos do que nunca e que vamos vencer essa guerra que segrega o nosso povo à miséria e à falta de oportunidade no Brasil", completou.

O cantor recebeu apoio dos fãs e amigos famosos nos comentários. "Triste", disse Grazi Massafera. "Te amo, meu irmão", comentou o sambista Diogo Nogueira. "É a revolução afetiva na prática. Tamo junto pra caceta, meu parceiro", disse a atriz Suzana Pires. "Há tempos não via uma resposta tão classuda", disse Gaby Amarantos. O cantor também recebeu emojis de coração de Pretinho da Serrinha, Lázaro Ramos, Junior Lima, entre outros.

Posição do Grêmio Náutico União

O Clube Grêmio Náutico União disse, através de nota, que está apurando internamente os fatos ocorridos. "O Grêmio Náutico União está apurando internamente os fatos ocorridos em evento realizado no dia 14 de outubro, durante apresentação do cantor Seu Jorge. Se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. Afirmamos que o União, seguindo seu Estatuto e compromisso com associados e sociedade, repudia qualquer tipo de discriminação", afirma o documento.



"Ressaltamos que Seu Jorge foi o artista escolhido para realizar show com a presença de associados e não associados do Clube, considerando sua representatividade na cultura nacional e pelo reconhecimento internacional, e destacamos nosso respeito ao profissional e ao seu trabalho", completa a nota, assinada por Paulo José Kolberg Bing, presidente do clube.

Racismo

De acordo com relatos nas redes sociais, as ofensas racistas contra Seu Jorge começaram quando o cantor e sua banda saíram do palco, já no final do show, e se preparavam para retornar para o bis. Após os ataques de ódio, Seu Jorge voltou ao palco apenas para agradecer e fez um discurso sobre amor.

"Começaram a gritar 'mais um, mais um', mas, logo em seguida, alguns sons de 'uh, uh'. Primeiro, eu pensei que estavam vaiando. E já parecia estranho pra mim uma pessoa em um show começar a vaiar. Depois, eu vi que eram movimentos de macaco. Cheguei a ouvir 'negro vagabundo, vagabundo' e, depois, pessoas gritando 'mito, mito'", disse uma pessoa que estava no evento ao "G1".

"Ele (Seu Jorge) disse 'espero que vocês fiquem bem.' Nesse momento, foi pior, as pessoas gritaram, vaiaram. Colocaram uma música e as pessoas se dispersaram. Mas vi muitas saindo indignadas de lá. Foi muito ruim, foi horrível", completou a testemunha.

Investigação

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, que instaurou inquérito policial pelo crime de racismo, que independe de representação por parte da vítima.