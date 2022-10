Poliana reúne família para aniversario de sogra - Reprodução Internet

Poliana reúne família para aniversario de sograReprodução Internet

Publicado 18/10/2022 18:32 | Atualizado 18/10/2022 20:43

Rio - Após criticar o enteado João Guilherme por se posicionar publicamente contra o marido, Leonardo, Poliana Rocha publicou, nesta terça-feira (18), uma foto da sua família reunida comemorando o aniversário da sogra. A jornalista se mostrou triste pela postura que o filho do cantor tomou, ao ver o pai apoiando publicamente o presidente Jair Bolsonaro, e logo após mostrar seu descontentamento publicou um clique desejando feliz aniversário para a mãe de Leonardo, Carmem.

fotogaleria

Na foto estava presente Zé Felipe, o filho de Poliana com o cantor sertanejo. A apresentadora escreveu na legenda: "Comemorando com uma parte da família, o niver da vovó Carmem, minha sogra maravilhosa !!!! Deus abençoe sua vida sempre, te amo". Os comentários foram cheios de fãs e seguidores mandando felicidades e parabéns para a matriarca. Internautas escreveram mensagens como: "Poli, a primeira dama do Sertanejo é uma mulher de um caráter e amor fora do comum", "Lindos amo acompanhar você e sua família" e "saúde pra dona Carmem e muitos anos de vida!!! Sua família é linda!!!".

Porém, outros usuários foram aos comentários da publicação questionar o paradeiro dos outros filhos do cantor, no aniversário da avó e cobrar pelo seu depoimento contra o ator. Recados como: "Errou feio em... esfregou na cara do João sobre a pensão, isso é o mínimo que o Leonardo tinha que fazer", "e como sempre o João Guilherme é excluído" e "Cadê os outros filhos?", foram os mais vistos. Outro internauta aproveitou para cutucar o cantor Leonardo, que teve o filho João Guilherme durante um período de afastamento do seu casamento com Poliana. Os dois já haviam se separado graças à traição, e mesmo tendo reatado o relacionamento, o seguidor aproveitou a oportunidade: "Família tradicional brasileira ! Falta só as amantes do Leonardo".