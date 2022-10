Ana Clara e Vivian Araújo pegam sol em Manaus - Reprodução Internet

Ana Clara e Vivian Araújo pegam sol em ManausReprodução Internet

Publicado 18/10/2022 20:37 | Atualizado 18/10/2022 20:40

Rio - Ana Clara está em Manaus a passeio, e aproveitou o dia de tempo aberto para visitar a amiga Vivian Amorim, que voltou a morar na sua cidade natal. As apresentadoras registraram, nesta terça-feira (18), o momento que pegavam sol na piscina e fofocavam enquanto a bebê de sete meses, filha de Vivian, não acordava. Nos stories do Instagram, a ex-sister explicou que após um temporal na capital do Amazonas, o sol abriu e a carioca aproveitou a companhia para se bronzear.

Na publicação em carrossel, a futura apresentadora do reality "Túnel do amor" incluiu fotos sozinha e com a amiga, e legendou: "Solzinho torando e fofoquinha rolando, bora". Nos comentários, fãs, seguidores e amigos da dupla marcaram presença com recados elogiando as duas. O amigo e também apresentador do BBB, Rhudson Victor, escreveu: "gatas!", e a ex-BBB Elana disse: "Lindas!". Internautas lotaram com comentários como: "Amo essa amizade", "Lindas nesse sol mais top de Manaus e com seus respectivos copos" e "Lindas e maravilhosas"