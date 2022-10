Maiara e Maraisa surpreenderam as fãs que acamparam na frente de casa onde será gravado o novo DVD da dupla - Divulgação

18/10/2022

Rio - Maiara e Maraisa se preparam para gravar o novo DVD da dupla, em São Paulo, intitulado "Identidade". Nesta segunda-feira, as sertanejas decidiram surpreender os fãs que já iniciaram o acampamento na porta da casa de shows Vibra para garantir os melhores lugares no evento, marcado para dia 11 de novembro.

"Eu estava preocupada, assim que a gente lançou a data do DVD vocês já vieram pra cá. Vocês querem ficar lá na frente? Então, podem ir para casa, porque vocês e as outras pessoas que estão na lista vão ficar lá. Isso é o mínimo que a gente pode fazer por vocês que fazem tudo acontecer!", declarou Maraisa, para o grupo que tem se revezado em 6 barracas há 18 dias.

As irmãs ainda conferiram o espaço montado pelas fãs que encontraram no local: "Tem de tudo dentro dessas barracas, né? Fiquei ali dentro 15 minutos pensando em como são corajosas. Nós amamos vocês, podem descansar em segurança que vamos ver todas ali bem pertinho da gente dia 11", disse Maiara.

A pegadinha ficou registrada em um vídeo publicado no Instagram oficial da dupla, que ainda cantou um trechinho da nova canção "Nunca Vai Ser Um Adeus" para as admiradoras. "Amamos encontrar com vocês e sentir de pertinho toda essa energia maravilhosa. Obrigada, por todo carinho, dedicação e amor, é totalmente recíproco. Nós temos os melhores fãs do mundo!!", diz a legenda da postagem.

