Rio - No ar na reprise de "Chocolate com Pimenta", da TV Globo, Nivea Stelmann contou que não aceitaria um convite para atuar em novelas do Brasil durante uma entrevista ao podcast "Poder do Network Cast". A atriz de 48 anos, que vive desde 2017 com marido Marcus Rocha e os filhos Miguel, fruto do casamento dela com o ex-marido Mário Frias, e Bruna, da atual relação, no Estados Unidos, disse que se aposentou.

"Encerrei, me aposentei. Mas explico o porquê: amo atuar, é minha vida. Quem dera se tivesse novela aqui. Não quero voltar a morar no Brasil, por enquanto. Principalmente pelos meus filhos, pelas coisas que a gente está construindo aqui. Vai contra todo o planejamento de vida que a gente está fazendo. Fazer uma novela significa ficar um ano gravando. Não vou ficar um ano longe dos meus filhos e do meu marido por nada nesse mundo. Não tem dinheiro, não tem papel. Nem se fosse pra protagonista de uma novela das 20h, eu iria. A vida que tenho aqui é a vida que eu quero continuar tendo", afirmou ela.

Na sequência, Nívea disse que pode mudar de ideia a qualquer momento. "Claro que tudo está nas mãos de Deus. Não sei o dia de amanhã. É por isso que tenho as portas abertas, nunca criei confusão com ninguém, não me meti em polêmica..".

O último trabalho da atriz em novelas foi "Verão 90", na Globo, em 2019. Entre os trabalhos de destaque da artista estão: "Malhação" (1997), "Uga Uga" (2000), "Alma Gêmea" (2005), "Sete Pecados" (2007), "Morde & Assopra" (2011), todos na TV Globo. Na Record, ela atuou em "Os Dez Mandamentos" e "A Terra Prometida" (2016).