Publicado 18/10/2022 13:59 | Atualizado 18/10/2022 15:13

Rio - Após um mês de repouso por ter contraído covid-19, Stênio Garcia saiu de casa pela primeira vez. O ator, de 90 anos, disse nos stories do Instagram, nesta terça-feira (18), que foi ao cartório resolver algumas questões burocráticas.

"Primeiro quero agradecer as orações que fizeram para mim. Hoje estou aqui correndo atrás dos meus direitos, estou na quinta vara cível do cartório. É a primeira vez que estou saindo de casa. Estou correndo atrás dos meus direitos para providenciar a questão das minhas salas que estão paradas, quero receber", contou ele, ainda rouco e um pouco abatido.



E completou na legenda: "No Brasil todo cidadão tem direitos, deveres e obrigações, mas às vezes é preciso ir pessoalmente para fazer cumprir a lei. Corram atrás também. Vamos sempre lutar pelo correto".

Recentemente, Stênio falou sobre a recuperação e explicou que ficou com um "estrago feio no pulmão" e que teve como sequela do coronavírus uma doença crônica pulmonar. "Hoje tentei fazer esteira a pedido da pneumologista e não consegui porque vem o cansaço e as pernas ficam bambas, mas dia após dia espero ir retomando aos poucos", desabou o ator, que aproveitou para agradecer seus médicos e à mulher, Marilene Saade.