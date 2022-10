Lilian Ribeiro relembra diagnóstico de câncer de mama - Reprodução do Instagram

Rio - Lilian Ribeiro relembrou sua luta contra o câncer de mama durante o "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, desta terça-feira. A jornalista da Globonews disse que o trabalho a ajudou a enfrentar a doença, diagnosticada no ano passado. Ela, que hoje está curada, ainda confessou que se surpreendeu com a decisão da emissora ao deixá-la apresentar os programas usando um lenço na cabeça após a queda dos fios durante o tratamento.

"O que aconteceu é que estar trabalhando estava me fazendo bem, me fazendo enfrentar o tratamento de outra maneira. No começo, estava muito assustada porque tinha acabado de perder uma prima querida com câncer. Fiquei algumas semanas sem trabalhar e muito deprimida. Quando voltei a trabalhar fiquei em outro estado de espírito e logo depois o cabelo começou a cair. Levei para a direção da GloboNews de continuar atuando usando um lenço. Achei que eles fossem falar que não, mas fui surpreendida com o 'sim'. Esse 'sim' fez muita diferença", comentou Lilian.



Na atração, a jornalista também celebrou a cura da doença e falou sobre o carinho que recebeu dos fãs. "Me senti muito acolhida, tive um tumor muito agressivo, descobri rápido, mas tive uma resposta acima da média na quimioterapia e acredita que a força e orações fizeram a diferença para que eu tivesse esse resultado para eu chegar aqui e poder dizer que não tenho mais nenhum sinal da doença no meu corpo", destacou.