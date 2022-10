Luciano Huck posa para foto com fãs na Zona Sul do Rio

Rio - Luciano Huck, de 51 anos, recebeu o carinho dos fãs em uma rua da Zona Sul do Rio, nesta terça-feira. Após ir a uma consulta médica, o apresentador foi abordado por alguns admiradores. Simpático, ele deu atenção para as pessoas e posou todo sorridente para fotos.

E por falar no pai de Joaquim, Benício e Eva, Luciano surpreendeu o público, no último domingo, após topar o desafio de ser serrado durante um truque de ilusionismo, comandado por Henry e Klauss, no 'Domingão com Huck', da TV Globo.

Assista o vídeo:

