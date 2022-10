Aline Campos e Jesus Luz trocam beijos em praia do Rio

Rio - Aline Campos e Jesus Luz estiveram nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira. No local, o casal trocou vários carinhos e beijinhos. De biquíni, a atriz e apresentadora exibiu o corpão escultural. O bumbum redondinho da influenciadora digital chamou a atenção. Para se refrescar, ela deu um mergulho no mar.

Amigos de longa data, Aline e Jesus assumiram o romance no final de junho deste ano, poucas semanas depois do DJ anunciar o fim do casamento com a influenciadora Carol Ramiro.

Relatar erro