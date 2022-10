Arthur Aguiar da carona para Rodrigo Mussi para o Rio de Janeiro - Reprodução Internet

Publicado 18/10/2022 19:46 | Atualizado 18/10/2022 19:49

Rio - O ex-BBB Rodrigo Mussi compartilhou, nesta terça-feira (18), em seu Story a carona inusitada que recebeu. O ex-colega de confinamento e vencedor da última edição do programa, Arthur Aguiar, viajou da cidade de São Paulo até o Rio de Janeiro e buscou o amigo no caminho. A cidade natal de Rodrigo, São José dos Campos, fica no interior do estado de SP, e está na rota entre as duas capitais, o influenciador mostrou o ator passando para encontrá-lo antes de continuar o trajeto.

No primeiro vídeo, Rodrigo mostra o amigo enquanto fala: "Olha quem ta na minha cidade! Chegou em São José dos Campos, Arthurzinho! Vamos embora então pro Rio de Janeiro, né? Valeu Arthurzinho!", seguido de uma foto com a legenda "De carona pro Rio" e de imagens da estrada. Os dois se aproximaram bastante recentemente, o que causou surpresa para os fãs e seguidores da dupla.