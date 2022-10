Arthur Aguiar e Maíra Cardi com a filha, Sophia - Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2022 18:19

Rio - Arthur Aguiar e Maíra Cardi usaram as redes sociais para comemorar o aniversário de 4 anos da filha, Sophia. Em postagem conjunta no Instagram, os ex-BBBs mostraram a festa surpresa que a pequena ganhou na manhã desta terça-feira e homenagearam a herdeira.

"Ela nasceu no dia 18/10/2018… Chegou chegando mudando tudo e todos!! Trouxe luz, paz, amor e deu sentido ao vazio que nem sabíamos que tínhamos, ela é puro amor! Sophia tem a intensidade, o gênio, a inteligência, a beleza interna, a doçura, a bondade, a rapidez, é a união de muito amor, de duas almas que se fizeram 3! Temos muito orgulho de sermos seus pais e aprendermos a cada segundo com esse presente de Deus!", diz a legenda da postagem feita pelo ex-casal, que anunciou o fim do casamento no início deste mês.

No último sábado, Arthur e Maíra chamaram a atenção na web por aparecerem juntos em um churrasco na casa da coach, mesmo depois de separados. Sem dar espaço para polêmicas, o campeão do "BBB 22" rebateu os comentários recebidos acerca de sua relação com a ex. "Vejo algumas mensagens, 'Cara, acabou de se separar e está na casa dela? Vá viver sua vida, fazer outra coisa'. Tenho uma filha com ela, vou sempre frequentar a casa dela. Quero estar aqui, estar com a minha filha e conviver os mesmo lugares que elas. Será que eu que estou errado?", questionou o ator.

