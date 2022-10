Gal Costa - Julia Rodrigues

Publicado 18/10/2022 16:00

Rio - Gal Costa, de 77 anos, suspendeu sua agenda de shows até o final de novembro, após se submeter a uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, há três semanas. Devido seu processo de recuperação, a apresentação que a cantora faria no festival Primavera Sound, no dia 5 de novembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, foi cancelada. O anúncio foi feito através das redes sociais da artista.

"Atualizando as informações, a cantora Gal Costa, após o procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado há três semanas, encontra-se em processo de recuperação e, seguindo as recomendações médicas, suas apresentações estão suspensas ate o final do mês de novembro, não sendo possível sua participação no festival 'Primavera Sound', como era previsto. Obrigado", informou Nilson Raman, diretor da turnê, através de um comunicado.

No festival, Gal Costa iria apresentar o álbum "Fa-tal", de 1971. Os fãs reagiram com tristeza a notícia e desejaram melhoras a Gal. "Eu comprei (o ingresso) só para ver o Fa-Tal. Nem um relançamento da obra em disco e nem o show. Boa recuperação, Gal. Tô muito triste, mas entendo", comentou um. "Boa recuperação, Galzinha! A gente espera te reencontrar logo pelos palcos da vida", afirmou outro. "Melhoras, Gal! Saúde em 1º lugar. Iria no Primavera só para lhe ver", disse um terceiro.

A organização do Primavera Sound ainda não anunciou quem vai substituir a cantora no evento. No Rio, o show "As Várias Pontas de uma Estrela", que a cantora faria no Vivo Rio, no dia 24 de setembro, foi remarcado para os dias 25 e 26 de março do ano que vem.