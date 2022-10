Eslovênia Marques desabafa sobre inchaço nos lábios - Reprodução / Instagram

Eslovênia Marques desabafa sobre inchaço nos lábiosReprodução / Instagram

Publicado 18/10/2022 14:01

Rio - A ex-participante do "Big Brother Brasil 22", Eslovênia Marques, usou as redes sociais, na segunda-feira, para revelar o motivo de ter escondido a própria boca em registros de sua viagem ao Recife. No Instagram, a modelo contou que ficou com os lábios inchados após uma reação alérgica.

fotogaleria

"Vou parar de suspense, minha gente. Vou mostrar porque desinchou um pouquinho, mas horas atrás estava bizarro", iniciou a ex-sister nos stories. "Está inchado para caramba, ainda, mas dá para disfarçar. Acho que foi alguma picada de mosquito ou alergia a alguma coisa", explicou Eslovênia ao mostrar a boca visivelmente mais carnuda.



"Gente, estava muito pior. Depois o remédio deu uma ajudada, mas ainda dá para notar. Espero que fique 100% ainda hoje. Amém?", finalizou a modelo.