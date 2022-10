Abigail Breslin, ex-atriz mirim de ’Pequena Miss Sunshine’, relata violência doméstica - Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2022 13:04

Rio - Conhecida por seu papel principal no filme "Pequena Miss Sunshine" (2006), Abigail Breslin, de 26 anos, revelou que já sofreu violência doméstica de um antigo namorado. Em uma publicação no Instagram, a atriz contou que, em um período de dois anos, passou uma série de abusos físicos e verbais.

"Estive em um relacionamento muito abusivo por cerca de dois anos. Tudo começou perfeitamente, eu estava tão apaixonada", começou ela. "Infelizmente, meu abusador se aproveitou da minha inocência e ingenuidade e, posteriormente, a relação se tornou violenta", continuou.

A atriz explicou que, por sofrer agressões físicas com frequência, utilizava maquiagem esconder os hematomas. "Eu era espancada regularmente, trancada no quarto e forçada a fingir que estava tudo bem e normal enquanto lidava com ferimentos intensos... que a maioria das pessoas não via. Eu usava corretivo e base para esconder tudo e qualquer hematoma, porque de alguma forma, eu ainda me importava com aquela pessoa", desabafou.

Além disso, ela afirmou que a violência não era só fisíca, mas também psicológica. "Eu me sentia tão indigna do amor de alguém. Me sentia feia e odiada. Sentia que merecia menos do que qualquer sujeira. Tinha certeza de que havia algo errado comigo, que eu era uma vadia, um problema, estúpida, inútil, ridícula, sensível, irracional e não amada", ressaltou a atriz.

Abgail aproveitou para destacar a impportância de sua família e amigos, que deram o suporte necessário para que ela enfrentasse essa fase. "Esses dois anos foram os mais solitários que já me senti. Sou muito agradecida pelo apoio de minha família e amigos, que desempenharam um papel fundamental e inestimável para me ajudar a sair dessa situação horrível. Serei eternamente grata por não apenas me ajudarem, mas por acreditarem em mim", escreveu.

Atualmente, a atriz vive um relacionamento saudável com o seu noivo, Ira Kunyansky, e totalmente diferente do que foi relatado. "Estou em um relacionamento maravilhoso, saudável, feliz e incrível com meu noivo. Estou muito melhor do que nos primeiros 2-3 anos após meu relacionamento abusivo, mas ainda tenho momentos. Ainda tenho pesadelos de vez em quando, e certas coisas ainda me assombram. Eu ainda estou me curando", contou.

Abigail finalizou salientando que a vivência do abuso é complicada e individual, mas acredita que seu desabafo possa ajudar quem está passando pela mesma situação. "Espero que compartilhar um pouco mais sobre minha história, pelo menos, ajude algumas pessoas a se sentirem um pouco menos sozinhas", concluiu.