Giovanna Ewbank confessa que não queria ser mãe antes de adotar Titi - Reprodução/YouTube

Publicado 18/10/2022 14:43 | Atualizado 18/10/2022 15:14

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso contaram detalhes sobre o processo de adoção de sua primogênita, Titi, de 9 anos. Em entrevista ao programa "Histórias de Família", da GNT, nesta segunda-feira (17), a apresentadora revelou que, no princípio, não tinha a intenção de ser mãe, até encontrar com a filha pela primeira vez.

Durante uma viagem feita em 2016 para Malawi, na África, em um trabalho jornalístico, ela conta que decidiu levar fraldas para um abrigo. "Antes de alguém bater na porta, a Titi abriu a porta. Aquele toquinho, ela tinha um ano e três meses. Nossa, eu comecei a tremer. Não sei o que aconteceu comigo na hora. Olhei para ela, me deu um gás, uma sensação de montanha russa, um frio na barriga. Ajoelhei na hora e abracei. Ela me abraçou. Eu comecei a chorar. Eu nunca tinha sentido nada parecido", disse ela com lágrimas nos olhos.



Giovanna disse que compartilhou o momento com Bruno Gagliasso via telefone. "Amor, eu não sei o que você vai achar disso, mas eu encontrei a minha filha", relembrou a apresentadora. "Não, você encontrou a nossa filha", corrigiu ele. "Me conta como foi e como eu faço para ir aí", completou o ator, que aproveitou para revelar também como foi seu primeiro momento com Titi.



"Eu lembro de uma cena muito forte, porque ela não me conhecia, né. Ela estava comendo. Eu falei: 'Chissomo?' e abri os braços e ela veio correndo na minha direção. Aí ela lembrou da manga [que estava comendo] e ficava olhando pra mim, olhando pra manga, veio e me abraçou, foi um reencontro, também", lembrou ele.

Bruno e Gio são casados há 12 anos e também são pais de Bless, de 7 anos, e Zyan, de 2.