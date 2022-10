Flávia Pavanelli exibe novo look e garante elogios de seguidores - Reprodução / Instagram

Publicado 18/10/2022 13:15 | Atualizado 18/10/2022 13:17

Rio - Flavia Pavanelli usou as redes sociais, nesta terça-feira, para exibir seu novo visual. No Instagram, a atriz e influencer, de 24 anos de idade, apareceu com um novo corte de cabelo, usando uma franjinha, e garantiu elogios dos seus mais de 19 milhões de seguidores.

"Novos momentos merecem novos looks. E eu estou muito feliz em mudar", escreveu ela, que recentemente, gravou as últimas cenas de sua personagem Brenda, na novela "Poliana Moça", do SBT.

Após a publicação das fotos em que a artista aparece usando a parte superior de um biquíni com estampa de zebra e e uma saia verde, fãs aproveitaram para elogiá-la. "Deusa!", disse uma internauta. "Que gata!", comentou outra. "Perfeita!", opinou uma seguidora. "Belíssima!", escreveu um usuário.



Em setembro deste ano, Flávia deu o que falar ao aparecer completamente sem maquiagem e sem filtro nos stories do Instagram. "Até colocaria um filtro, porque eu falei: 'Não vou assustar a galera com essa minha pele', mas vamos de realidade: eu estava cutucando. Com certeza, seria um dia que eu queria colocar um milhão de filtros para aparecer aqui, mas vamos de realidade. E ainda quero fazer um tutorial de maquiagem. É bom para vocês verem que dá para dar um truque", explicou ela na ocasião.