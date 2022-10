Helô Pinheiro lamenta morte de Edna, mãe de César Tralli - Reprodução / Instagram

Helô Pinheiro lamenta morte de Edna, mãe de César TralliReprodução / Instagram

Publicado 18/10/2022 11:46 | Atualizado 18/10/2022 11:47

Rio - Helô Pinheiro, de 77 anos, usou as redes sociais, na segunda-feira, para homenagear Edna, mãe de seu genro, o jornalista César Tralli. No Instagram, a empresária lamentou o falecimento da amiga, que morreu em um acidente aéreo, no interior de São Paulo, e falou sobre como tem lidado com a saudade.

fotogaleria

"A vida é uma passagem com ida mas sem volta. Enquanto estivermos desfrutando do que ela nos oferece, devemos agradecer a Deus todos os dias por mais uma oportunidade...", iniciou Helô na legenda de um post em seu feed.

"Perdas nos machucam e começam os porquês. Como ter essas respostas? Como viver com a falta? As lembranças são como remédios que amenizam a dor. As lembranças nos levam até onde a presença do ser amado que se foi nos aproxima. As lágrimas deslizam pelo rosto como água benta. As lágrimas são o antídoto da angústia. As lágrimas lavam nossos olhos pelo que vimos mas não desejávamos ver... Assim vamos vivendo uma vida de surpresas tristes ou alegres mas que mexem com o nosso emocional", ponderou a empresária.

"Orar é o caminho para o descanso da alma. Oro por você, minha amiga amada. Oro para que aí neste reencontro com o seu amor, haja a felicidade que havia aqui na terra. Te amo, Edna", concluiu.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar suas mensagens de carinho. "Parabéns pelas suas lindas palavras! Saúde, amor, alegrias e prosperidade hoje e sempre pra você, Helô!", escreveu uma fã. "Mulher linda, de uma empatia incrível!", elogiou outra. "Profundo!", opinou uma usuária. "Emocionante!", pontuou uma internauta.