Carolinie Figueiredo aparece de top e calcinha na web e fala sobre empoderamento feminino - Reprodução / Instagram

Publicado 18/10/2022 10:16

Rio - Carolinie Figueiredo, de 33 anos, usou as redes sociais, na última segunda-feira, para falar sobre empoderamento feminino com suas seguidoras. No Instagram, a atriz posou vestindo top e calcinha e afirmou que processo de conscientização das mulheres passa pelo estágio de "conhecer e desconhecer" a própria força.

"Chegou a hora de voltar a Curitiba pela quarta vez", iniciou ela sobre o encontro de mulheres que costuma promover. "Comecei meu círculo de mulheres em 2017 e os assuntos foram amadurecendo com o tempo: maternidade, puerpério, reinvenção pós filhos, carreira, empreendedorismo, transição, educação não punitiva e amorosa, ferramentas de conexão, cura da criança interior, apropriação e ressignificação do seu corpo! Algo ressoa em você?", quis saber a artista.

"Nesses últimos 5 anos também fomos crescendo como mulheres e mulheres mães. Conhecendo e desconhecendo nossa força! Ativando nosso poder transformador em criar a própria vida, com toda fertilidade que é estar em círculo. Quando eu chamo as mulheres é pra dizer: Eu quero sim me amar! E eu te entrego recursos, escuta, chaves, elaborações, perguntas, depurações, insights e muito amor! E a gente vai aos pouquinhos retomando a mobilidade, a flexibilidade e a beleza de se mover dentro do corpo", ponderou.

Por fim, Carolinie aproveitou para detalhar como funcionam as reuniões com o círculo de mulheres. "As bases do encontro são o movimento, o som e a respiração. Num ambiente seguro e acolhedor criamos um campo poderoso através de exercícios práticos, partilha, escuta empática, roda de conversa, dança intuitiva e cantos de relaxamento e ativação da força", explicou.

Nos comentários do post, fãs não pouparam elogios. "Você está maravilhosa!", escreveu uma internauta. "Ela é uma mistura de liberdade e inspiração", opinou outra. "Perfeita!", disse uma usuária. "Maravilhosa, minha musa! Sou muito teu fã", disse um seguidor.

