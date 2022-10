Jojo Todynho - Wyssbrazil/Divulgação

Publicado 18/10/2022 10:14

Rio - Após ser acusada de 'baixaria' por um fã, Jojo Todynho não ficou quieta e rebateu o comentário de seu seguidor através do Instagram Stories, na noite desta segunda-feira. A cantora deixou claro que resolve seus problemas da maneira que acha certo e que, antes de ser famosa, é um ser humano. Na última semana, a funkeira protagonizou um barraco com a vizinha, que a atacou na web, e foi detonada por seu irmão.

"Gosto muito de você, te admiro como profissional, mas estas baixarias que está rolando estão chatas demais", comentou um seguidor. Jojo, então, respondeu: "Antes de ser famosa, eu sou ser humano. Eu não arrumei problema com ninguém, arrumaram comigo. Aí você acha que eu tenho que ficar calada? Não... E quando eu me calo dizem que estou com medo, que sou isso, sou aquilo... Eu resolvo da maneira que eu tenho que resolver. Não vou dar palco para os outros. Mas não tem problema, semana que vem trago novidades para vocês. Sou uma pessoa que mata a cobra, mostra o pau e ainda senta nele".

Logo depois, a apresentadora do talk show "Jojo Nove e Meia", do Multishow, contou para outro admirador como lidava com tantas pessoas maldosas na internet. "O amor, carinho e o respeito que eu recebo das pessoas que gostam de mim de verdade, que torcem por mim, que cuidam de mim de alguma forma, me faz ter força para bater de frente com quem quer que seja. Graças a Deus também tenho uma advogada maravilhosa que mostra que internet não é terra sem lei. Deus está no controle", ressaltou.