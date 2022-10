Jojo Todynho - Reprodução

Publicado 14/10/2022 16:55

Rio - Irmão de Jojo Todynho, Matheus Jesus repudiou a atitude da cantora, que bateu no portão da vizinha que falou mal dela na web para tirar satisfações, através do Instagram Stories e do status de um aplicativo de mensagens, nesta quinta-feira. Ele disse que a 'imoralidade chega com o dinheiro' e lamentou o fato de ser parente da cantora e apresentadora do talk show 'Jojo Nove e Meia', do Multishow.

"Como a imoralidade chega quando você tem dinheiro! Não tiro a razão de quem tem a sua própria opinião. Eu só saí do mesmo ventre que tal pessoa [Jojo Todynho], mas não me comparem com ela, nunca. Assim fica fácil sair da zona sul, fazer seu show e deixar a pic* toda aqui. Eu não compactuo com imoralidade e atitudes ridículas e infantis de parentes, não. Eu repudio pessoas assim! Quando sair alguma atitude ridícula de parentes meus, não me perturbem", escreveu Matheus. O print deste desabafo foi divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Na tarde desta sexta-feira, Jojo falou sobre as críticas que recebeu do irmão. "Nessa vida, minha única obrigação é com a minha avó. Agora gente que não faz nada, não quer nada com a vida e quer usufruir o que não lutou pra ter... Dou valor pra quem me dá valor", pontou a artista, que não deixou claro se seria um recado para Matheus. Em seguida, ela disse que a avó viajará com ela para Miami e destacou: "Ritinha (sua avó) tem vida boa. Os demais tem que trabalhar. Se parente se fosse bom, morava todo mundo junto. Mas quando não é, a gente só se vê em datas comemorativas".



Relembre o caso

Jojo Todynho compartilhou em seu Instagram, na noite desta quinta-feira (13), uma série de vídeos em que ela vai pessoalmente tirar satisfações com uma mulher que a atacou na web, que é vizinha da avó que não gostava dela. "Uma fulana do bairro da minha avó pegou minhas fotos e me chamou de gorda. Então eu vim aqui pra bater no portão dela e perguntar qual história que ela sabe. Nunca faltei com respeito com ninguém aqui nesse bairro. Agora, você pegar foto da pessoa e querer usar a imagem da pessoa pra fazer graça e ganhar seguidores... ela quer dinheiro pra pagar o silicone. Todos me conhecem desde pequena, é respeito", disse ela, indignada. Em seguida, a cantora bateu no portão da vizinha e discutiu com ela na rua.