Lumena diz que quer pegar Juliette Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2022 18:52

Rio - Lumena está curtindo sua vida de solteria, e aproveitou para revelar que gostaria de ficar com Juliette. A ex-sister confessou o interesse na campeã do "BBB 21" ao falar sobre seus beijos no "De Férias com o Ex". Ela ressaltou que tem beijado muito, já que saiu "cancelada" do "Big Brother Brasil" e estava sem pretendentes.

"Eu saí do BBB levemente escorraçada pelo Brasil. Ninguém queria me pegar. Estava numa seca tão miserável... ninguém me dava valor, nem um contatinho. Nem L, nem G, nem B, nem T, nem branco, nem preto, nem mulher, nem homem. Estava jogada ao relento, numa depressão miserável, minha autoestima parecia a bosta do cavalo do bandido. O bicho estava pegando pra mim. Vocês acham que eu ia para o Caribe para ficar escolhendo? Eu queria beijar. Eu não saí igual a Ju, que saiu grandona. Queria pegar Juliette. Estava sem credibilidade, sem nada", disse.



Lumena e Juliette eram rivais na 21ª edição do reality show, e protagonizaram diversas brigas antes da psicóloga ser eliminada.