Eliana - Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2022 18:03

Rio - Eliana rebateu um comentário de Carolina Herrera sobre mulheres de 40 anos que ainda usam os cabelos compridos. A apresentadora mostrou seu incômodo com a fala da designer de moda, que criticou o uso em mulheres 'mais velhas', por meio de um vídeo publicado no Instagram.

fotogaleria "Na semana passada, fui surpreendida negativamente com o comentário de uma grande figura da moda, a Carolina Herrera, dizendo que 'apenas mulheres sem classe mantêm cabelos longos após os 40'. É decepcionante saber que muitas pessoas ainda pensam dessa forma. Isso demonstra que as discussões sobre etarismo (preconceito com a idade) estão apenas engatinhando e há muito trabalho a ser feito", escreveu Eliana.

"Vamos combinar: toda mulher é protagonista das decisões estéticas da sua vida. E não cabe a ninguém, a não ser ela mesma, julgar o que é bom ou ruim. Vamos espantar os julgamentos para longe. Sem classe, na minha modesta opinião, é olhar de maneira preconceituosa para as pessoas. Viva a mulher! Viva o cabelo longo! Viva o cabelo curto! Viva a liberdade de ser você!", completou.

A apresentadora do SBT não foi a única que deixou evidente seu desconforto com o comentário. Adriane Galisteu também havia usado suas redes para rebater a designer de moda. "Podia ter ficado calada, ou melhor poderia ter aproveitado a chance pra agregar, aproximar e enaltecer o que nós mulheres somos e representamos! Atenção, nós podemos e devemos usar o cabelo que a gente quiser, do jeito que a gente quiser na idade que a gente tiver… Pobre Carolina Herrada."