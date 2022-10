Deborah Secco e a filha, Maria Flor - Reprodução do Instagram

Deborah Secco e a filha, Maria FlorReprodução do Instagram

Publicado 14/10/2022 14:03 | Atualizado 14/10/2022 14:04

Rio - Deborah Secco, de 42 anos, está aproveitando suas férias em Fortaleza, no Ceará. A atriz compartilhou com os fãs, nesta sexta-feira, alguns momentos de diversão com a filha, Maria Flor, de 6, fruto de seu relacionamento com Hugo Moura, de 32, em um parque aquático da região. De biquíni, a artista posou para fotos ao lado da pequena e exibiu as curvas. "Eu e ela. Só amor", escreveu ela na legenda.

Logo depois, Deborah publicou um vídeo em que aparece escorregando em um toboágua. O bumbum redondinho da atriz chamou a atenção. Na sequência, ela fez um pedido para os fãs: "Atenção, hora de biscoitar. Por favor, interagir", comentou a artista ao posar de traje de banho.