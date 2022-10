Luísa Sonza adia turnê após ser acusada de racismo - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza adia turnê após ser acusada de racismoReprodução/Instagram

Publicado 14/10/2022 20:48

Rio - Luísa Sonza usou seu Twitter, nesta sexta-feira (14), para compartilhar com seus seguidores como está seu coração. A cantora, que já foi casada por 6 anos com o comediante Whindersson Nunes, e namorou por mais um ano o cantor Vitão, agora vive sua fase solteira. Seguindo a linha do que comenta em entrevistas e apresentações, Luísa escreveu: "eu tenho vontade de namorar mas simplesmente não consigo aturar uma pessoa por mais de 24 horas", e recebeu uma enxurrada de respostas.

"Eu sou assim", comentou uma internauta, enquanto "Terapia resolve", foi o recado de um segundo, e "talvez não seja seu momento de namorar" ganhou como resposta mais inusitada. Enquanto se divertia com as respostas no Twitter, a cantora do hit "Cachorrinhas" abriu uma caixinha para perguntas amorosas no Instagram, onde brincava com histórias e dava dicas para os internautas.

Respondendo perguntas como: "Eu amo a mulher e ela me ama, mas os pais são crentes. Eu insisto nisso ou vou para outra?", a cantora ocupou a sua sexta-feira dando opiniões sobre os problemas amorosos dos seus fãs.