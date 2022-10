Maria Lina - Reprodução/Instagram

Maria Lina

Publicado 14/10/2022 19:21

Rio - Maria Lina foi às lágrimas nesta sexta feira ao explicar no Instagram Stories o motivo de sua ausência das redes. A influenciadora contou que está mais estressada do que o costume e que pretende voltar para a terapia após notar que tem se cobrado além do normal.

"Ai gente estou chateada. Estou me sentindo muito estressada ultimamente. Fico triste porque não gosto de ser assim. Estou me sentindo mais pavio curto que o normal. Principalmente envolvendo trabalho. Vou voltar a terapia. Tinha parado uns meses. Muito ansiosa também, com medo. Me sentindo culpada o tempo todo... me julgando, me cobrando. Vou dormir. Amanhã volto a treinar. Talvez me ajude", disse.