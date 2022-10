Fernanda Souza e Thiaguinho - Reprodução

14/10/2022

Rio - O casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza acabou em 2019, mas o ex-casal manteve a amizade e segue celebrando as conquistas um do outro. Prova disso, é que nesta sexta-feira a apresentadora de 38 anos divulgou em seu Instagram o mais recente trabalho do ex-marido, 'Meu Nome É Thiago André', projeto audiovisual em celebração aos 20 anos de carreira de Thiaguinho."Já tá no YouTube esse projeto tão, tão, tão incrível dos 20 anos de carreira do Thiaguinho. Eu já assisti e está emocionante. Thiago é um dos maiores artistas desse país. Seu compromisso com a arte é algo surreal. Vocês são 'phoda'. Amo demais vocês todos e morro de orgulho", escreveu Fernanda Souza.