Luigi BaricelliReprodução/Instagram

Publicado 14/10/2022 14:01

Rio - Luigi Baricelli recordou a época que foi assediado por uma fã russa. Em entrevista ao programa "The Noite", no SBT, o ator contou que recebia cartas com cunho sexual quando era contratado da TV Globo.

"Maior assédio foi de uma fã russa.... Comecei a receber cartas na TV Globo e a mulher botava um desenho que tinha eu, um cavalo, um ‘pipi’, ela e aí tinha a Andreia, meus filhos e depois ela que ia cuidar dos meus filhos fazendo um X na Andreia. Foi uma doideira. Fiquei preocupado. Pedi para a segurança da Globo verificar e me falaram para ficar tranquilo porque ela estava distante. Ela mandava várias cartas sempre com uma questão sexual”, disse ele.