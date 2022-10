Mel Maia comenta atuação de Jade Picon - Reprodução

Publicado 14/10/2022 19:43

Rio - Após sua estreia nas novelas da TV Globo, Jade Picon foi vítima de muitas críticas nas redes sociais. O caso que mais chamou atenção aconteceu nesta sexta-feira (14), e protagonizou a atriz Mel Maia julgando a atuação da influencer nas cenas de "Travessia". Mais tarde, a irmã de Leo Picon se pronunciou no Twitter rebatendo o comentário da atriz de "Avenida Brasil".

No tweet, a influencer escreveu: "Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher." Sem citar nomes, os internautas e seguidores de Jade entenderam o recado. Alguns responderam dando razão aos ataques, mandando recados como: "po mas aí aprender a atuar sendo protagonista em horário nobre da maior emissora do país é complicado né jade. poderia ter feito igual qualquer outra atriz e experimentado o teatro, estudado, ensaiado, fazer personagens menores nas novelas, fazer figuração em filmes e etc".



Enquanto isso, seus fãs aproveitaram para reforçar a admiração pela recém atriz. Respostas como: "é sobre isso, você é tão superior, deixa falar, vão ter que te engolir!", "Você é incrível, ninguém nasceu sabendo e quando temos a oportunidade de aprender sempre agarramos e dedicamos. Continue assim pois você vai longe" e "Quando desvaloriza o esforço de outra pessoa, que está aprendendo e se dedicando. O ato da desvalorização diz mais sobre quem está criticando do quem está atuando" foram os mais vistos.

queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher. — Jade Picon (@jadepicon) October 14, 2022