Com mala gigante, Tadeu Schmidt desembarca no Rio

Rio - Tadeu Schmidt desembarcou nesta sexta-feira no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. O tamanho da bagagem que o apresentador do "Big Brother Brasil" carregava chamou atenção por ter quase a mesma altura do jornalista. Sorridente, ele ainda acenou para os fotógrafos.

Nesta semana, Tadeu Schmidt inovou ao surgir de bigode. O apresentador fez uma enquete nas redes e compartilhou um registro brincando com a opinião negativa de sua família. "Não é filtro. O pior é que não é filtro. A família Schmidt adorou", escreveu.

