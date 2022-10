Tadeu Schmidt adota bigode, mas fãs reprovam novo visual - Reprodução / Instagram

Tadeu Schmidt adota bigode, mas fãs reprovam novo visualReprodução / Instagram

Publicado 11/10/2022 09:52 | Atualizado 11/10/2022 09:56

Rio - Tadeu Schmidt usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, para mostrar seu novo visual aos seguidores. No Instagram, o apresentador do "Big Brother Brasil" apareceu de bigode e fez uma enquete para saber a opinião dos fãs, que reprovaram o look.

fotogaleria

"BBBigode?", brincou o apresentador, que deu três opções de resposta sobre seu bigode, sendo a vencedora "pelo amor de Deus, não!".

No feed, Tadeu ainda aproveitou para compartilhar um registro ao lado da família, onde todos aparecem fazendo um sinal negativo em resposta ao novo visual do apresentador. "Não é filtro. O pior é que não é filtro. A família Schmidt adorou", escreveu ele, brincalhão.

Nos comentários do post, amigos e seguidores aproveitaram para também opinar sobre o look. "Fase Tibério de 'Pantanal'", disse o repórter Mauricio Ferraz. "Sensacional", pontuou o ator Lúcio Mauro Filho. "Entrou para o meu time (risos)! Adorei o bigodão, Schmidt", comentou o ex-BBB Eliezer. "Tadeu Mercury", brincou uma internauta, comparando o apresentador ao cantor Freddie Mercury. "Seria a versão brasileira do professor Girafales?", quis saber outra, bem-humorada.

Veja a publicação