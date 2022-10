Juliana Paes posa de biquini combinando com a canga - Reprodução Internet

Juliana Paes posa de biquini combinando com a canga Reprodução Internet

Publicado 11/10/2022 19:49

Rio - Juliana Paes aproveitou o sol desta terça-feira (11) em um passeio de cachoeira. A atriz vestiu um biquíni azul para retocar o bronzeado e aproveitou para atualizar seu Twitter. Posando em cima de uma canga, também azul, a artista postou um clique com a legenda "Tudo azul", seguida por vários corações.

Aos 43 anos, Juliana recebeu vários elogios para a sua boa forma, nas respostas do seu tweet. Fãs e internautas escreveram coisas como: "A perfeição existe", "sempre linda" e "que mulher linda e maravilhosa". Um seguidor mandou uma brincadeira fazendo referência ao seu último papel na novela "Pantanal", escrevendo: "Vai vira onça…. Lindíssima"

A atriz ainda compartilhou no Story do seu Instagram outros cliques do passeio em família. Nos vídeos em formato de boomerang, Juliana aparece na queda da cachoeira e seus filhos brincando na margem.