Rodrigo Lombardi posou abraçado com dona Déa Lucia, mãe de Paulo Gustavo - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2022 19:06

Rio - Rodrigo Lombardi usou as redes, nesta terça-feira, para compartilhar uma foto do encontro que teve com dona Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, que morreu vítima da covid-19. Os dois prestigiaram a apresentação de Gabriel Sater com o maestro João Carlos Martins, no Rio de Janeiro.

"Sobre esse encontro no show de Gabriel Sater e João Carlos Martins. Ela, que antes era só mãe dele, mas ele era ela! Hoje, todo mundo sabe quem é ela por causa dele e que, se ela estivesse no palco com ele, teríamos a maior dupla de humor de todos os tempos!", escreveu o artista, na legenda da postagem com Dea Lúcia.

Nos comentários, fãs se animaram com o encontro e deixaram diversos elogios para a dupla: "Que lindeza", escreveu uma seguidora. "Adoro!", disse outra internauta. "Lindos demais, saudades eternas do Paulo Gustavo", completou uma terceira.

Atualmente, Rodrigo Lombardi está de volta à telinha como o empresário Moretti, da novela "Travessia", que estreou na última segunda-feira. Enquanto isso, Dea Lúcia segue na bancada fixa do quadro "Acredite em Quem Quiser", no "Domingão do Huck".

