Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Titi, Bless e Zyan aproveitam rancho da familia - Reprodução Internet

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Titi, Bless e Zyan aproveitam rancho da familiaReprodução Internet

Publicado 11/10/2022 17:57

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso resolveram passar os primeiros dias de outubro descansando em família no interior do Rio de Janeiro. O casal compartilhou cliques, na última segunda-feira (10), dos filhos Bless e Titi aproveitando o calor no lago da propriedade, momentos depois de mostrar o caçula Zyan se divertindo na terra.

fotogaleria

Na publicação no perfil oficial do Rancho do casal, as duas crianças aparecem em uma prancha, acompanhada pela legenda: "Dia de bagunça no lago... ". Nos comentários, amigos e fãs elogiaram os pequenos e o local. Internautas escreveram mensagens como: "Como a Titi espichou! Está uma mocinha", "Um lugar de sonho! As crianças estão crescidas e a Titi se tornando uma mocinha! Lindos!" e "Nossa como as crianças cresceram!! A Titi está uma mocinha!! Muito lindos os filhos de vocês!!"

O casal têm postado nas redes momentos de fofura entre os filhos. Zyan por ser o mais novo, conta com a ajuda dos irmãos nas novas descobertas, como brincar com animais que encontra pela propriedade.