Publicado 11/10/2022 15:44

Rio - Durante entrevista para o podcast "Groselha Talk", Felipe Castanhari deu sua opinião sobre a "Farofa da Gkay", evento realizado para comemorar o aniversário da influenciadora Géssica Kayane. O youtuber garantiu que não aceitaria participar da celebração e ainda afirmou que as celebridades que comparecem ao evento se acham muito.

"O que que eu vou fazer lá com a Nivy [namorada]? Eu vou para um rolê onde está um monte de subcelebridade que se acha pra caralh*? Ah, vai tomar no c*. Farofa da Gkay é meu pa*", disse. Felipe Castanhari ainda chamou Gkay de "insuportável".

O youtuber comentou que não suporta celebridades que tratam mal as pessoas com quem trabalham. "Sabe qual é a linha limite para mim de que a pessoa é arrombad* e não merece nem o mínimo de moral minha? É quando maltrata gente que trabalha com ela. E como eu já fui da mesma agência que ela... E tive as mesmas pessoas que trabalharam comigo trabalhando com ela... Aí você sabe quem são as pessoas. Eu não admito pessoas que maltratam quem trabalha com ela."

"Tem gente que, por mais que tenha seguidor, tem que ficar 'na moralzinha', porque quando descobrirem quem a pessoa é de verdade, ela perde tudo, porque ela só é o que ela é porque tem gente que acha que ela é fod*. A partir do momento em que as pessoas descobrirem que ela não é nada do que ela aparenta ser, que ela é uma arrombada, uma escrota, maltrata as pessoas... Estou falando de ninguém aqui, estou falando de alguém genérico."