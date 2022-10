Grávida do primeiro filho, Viih Tube mostra barriguinha nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2022 12:43

Rio - Viih Tube usou as redes sociais, nesta terça-feira, para exibir sua barriguinha de grávida. No Instagram, a youtuber de 22 anos publicou um vídeo, onde aparece de top e calça de lycra, orgulhosa de sua nova silhueta.

"Está começando a aparecer a barriguinha, gente", comemorou a influencer, que está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Nos stories, ela admitiu estar vestida para se exercitar e comentou: "Só o meu pacotinho para me fazer ir ao Pilates, tá?".

Durante a interação, Viih Tube ainda falou sobre um de seus principais sintomas de gravidez. "Estou sem filtro para mostrar para vocês que minha pele estava cheia de espinha por causa da gravidez. Está começando a secar, foi um dos sintomas que tive bastante", explicou aos seguidores.