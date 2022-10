Júnior Lima comemora aniversário de esposa - Reprodução Internet

Júnior Lima comemora aniversário de esposaReprodução Internet

Publicado 11/10/2022 19:24

Rio - Júnior Lima comemorou o aniversário de sua esposa, Monica Benini, nesta terça-feira (11). A influenciadora completa 37 anos e recebeu um vídeo de um momento fofo com seu marido como celebração. O cantor publicou em seu Instagram com a legenda: "Hoje o dia é dela, o amor da minha vida!!! @monicabenini. Me ajudem aqui nos comentários a encher essa aniversariante de amor"

fotogaleria

Nos comentários, os seguidores do irmão de Sandy atenderam ao pedido, e mandaram seus parabéns e energias positivas para a mãe de Lara. Nilma Quariguasi, esposa do ator Romulo Estrela, comentou: "Ela é incrível @monicabenini parabéns lindeza!!! Tudo de mais especial pra você nesse mundo!!!", e o DJ Julio Torres escreveu: "Parabéns Dona Monica! Festaaaa!". Os fãs do casal também marcaram presença, e mandaram recados desejando felicidades: "Parabéns mônica tudo de bom pra você muita saúde , muito mais amor e harmonia pra essa família linda que amamos tanto"

Outro ponto curioso notado pelos fãs, é a coincidência do aniversário da esposa do cantor com o cunhado de Júnior, Lucas Lima. O marido de Sandy completa seus 40 anos nesta terça-feira (11) e também recebeu uma homenagem da esposa. Os fãs de Júnior comentaram: "Ué, ela e o Lucas fazem aniversário no mesmo dia! Isso que é sincronia entre irmãos kkkk" e "Gente… irmão e irmã casaram com quem faz aniversário em 11/10! Que coisa linda!!!"

Já Sandy, publicou em seu Instagram uma foto do marido em celebração à data, e escreveu na legenda: "Que bom te aprender todos os dias e, assim, me aprender também. Que bom chegar aos seus 40 estando há mais de 20 do seu lado… Que bom ir descobrindo a gente nesse caminho. Que bom ser feliz com você!

Que sua nova volta ao sol te traga leveza, paz no coração e todas as conquistas que você merece, meu amor. Eu vou estar bem aqui, do seu lado, te apoiando e celebrando com você sempre. Saúde!!! Te amo!"