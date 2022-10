Giovanna Antonelli como a delegada Helô, de volta em ’Travessia’ - Divulgação

Publicado 11/10/2022 19:15

Rio - Giovanna Antonelli trouxe de volta a delegada Helô para a nova novela das nove, "Travessia", que estreou nesta segunda-feira (10). A atriz, de 46 anos, já havia interpretado a personagem há dez anos, em "Salve Jorge", também de Gloria Perez.

O retorno tão esperado pelos fãs ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter e a artista comemorou o sucesso e refletiu sobre a importância da delegada.



“A Helô é uma personagem justa, uma mulher de caráter reto, sempre com sede de justiça. Se penso nela como mulher, me sinto representada, e tem inspiração em muitas delegadas do Brasil. Depois de 10 anos, a Helô vem com essa nova camada que é a investigação dos crimes digitais, que nos dias de hoje, está dando muita dor de cabeça", afirma a atriz em entrevista à Quem.

Em 2012, Helô foi responsável por uma investigação de tráfico de pessoas, trama central de "Salve Jorge". Desta vez, a delegada estará a frente do caso da deepfake que transforma a protagonista Brisa, interpretada por Lucy Alves, numa suposta criminosa.



