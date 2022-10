Bia Bonemer - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2022 17:03

Rio - Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, revelou durante participação no podcast "Foquinha no Gshow" que pretende investir na área musical. A designer de 24 anos afirmou que tem analisado algumas possibilidades antes de iniciar sua trajetória como cantora.

"Não fechei portas para nada, tive algumas reuniões e estou pensando na possibilidade de ser cantora. A gente está em uma idade que tem que experimentar as coisas. Por mim seria no pagode, tem mais a ver comigo e falta mulher, ainda é um lugar muito de homem. Queria cantar com Ludmilla e amo o Mumuzinho. Faria parceria com várias pessoas", contou.