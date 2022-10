Viviane Araújo celebra autorização para retomar treinos após nascimento de Joaquim - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2022 18:11

Rio - Viviane Araújo está retomando sua rotina aos poucos, um mês depois de dar à luz Joaquim, seu primeiro filho, fruto do casamento com Guilherme Militão. Nesta terça-feira, a atriz de 47 anos registrou sua ida ao médico nos Stories do Instagram e revelou que está autorizada para retornar aos treinos, além de poder participar da final de samba-enredo da Acadêmicos do Salgueiro, onde é rainha de bateria.

Pesando 67 kg após o parto, a artista explicou que ainda pretende perder mais dois quilos com a volta à academia: "Vamos liberar hoje. Já pode começar sambando", brincou a médica que atendeu Vivi. "Que bom!", comemorou a famosa, sem esconder a felicidade.

Mais cedo, Viviane disse ter "conversado" com o filho sobre sua participação no evento do Salgueiro, nesta terça-feira, na quadra da agremiação. "Já está tudo certo para hoje à noite! Ele falou 'mamãe, pode ir porque eu vou ficar aqui bonzinho'. Me deu um vale-night hoje, e eu vou aproveitar. Mamãe vai dar uma sambadinha rapidinho e volta. Mamãe está com muita saudade disso, e ele entende, sabe que a mamãe gosta", declarou ela.

A rainha de bateria da Furiosa confirmou que está pronta para voltar ao samba em uma postagem no Instagram: "Meu Salgueiro!!! Ah, que saudade!!! Mas hoje você não me escapa!!! Hoje tem final de samba e a mamãe aqui tá como?", escreveu a atriz, completando a legenda com emojis de fogo.

