Wanessa Camargo ganhou declaração apaixonada de Dado Dolabella Reprodução

Publicado 11/10/2022 19:36

Rio - Wanessa Camargo usou o Instagram nesta terça-feira para comemorar 22 anos do lançamento da música 'O Amor Não Deixa' e acabou ganhando uma declaração de amor de Dado Dolabella, seu atual namorado. Em maio, a cantora anunciou a separação de Marcus Buaiz após 17 anos de casamento.

"Há 22 anos nascia 'O Amor Não Deixa'! Essa música que me projetou no cenário musical e que permitiu criarmos essa conexão tão linda que temos até hoje. Sou muito grata por ter vocês comigo, e agora, tantos anos depois, vamos celebrar minha nova fase, com meu novo show, neste sábado, com a melhor energia possível! Obrigada por sempre estarem comigo!", escreveu.