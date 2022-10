Jade Picon comenta vida amorosa em podcast - Reprodução/Instagram

Jade Picon comenta vida amorosa em podcastReprodução/Instagram

Publicado 11/10/2022 22:29 | Atualizado 11/10/2022 22:31

Rio - Jade Picon foi sincera ao comentar a vida de solteira durante entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", apresentador por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante o bate-papo, a ex-BBB falou sobre os affairs que teve após o fim do namoro de três anos com João Guilherme. Recentemente, surgiram boatos de que a influenciadora teria ficado com Gabriel Medina e o rapper Xamã.

"Sabe o que é a real? Eu comecei a namorar aos 16 anos, namorei até os 19. A verdade é que até terminar, eu nunca estive solteira a vida inteira. Porque o que eu ia fazer até os 16 anos? Já tinha ficado com outras pessoas, mas não era (sério)... Depois que eu terminei, meu Deus, foi um mundo novo. Aí, é uma loucura", comentou a famosa, que estreou como atriz na novela "Travessia", da TV Globo.

A ex-participante do "BBB 22" ainda contou que mantém boas relações com seus ex-affairs e revelou seu segredo: "Eu sou muito seletiva, não só nas minhas amizades, mas nas pessoas com quem eu me envolvo. Eu não me envolvo com alguém que eu não seria amiga, que eu não tenha um pingo de admiração", afirmou ela.

"É uma coisa muito legal porque todo mundo que eu fico é bacana. Não é só ‘eu vou pegar’. Eu converso com a pessoa, eu conheço... Cumplicidade mesmo. As pessoas falam: ‘ah, o relacionamento acabou, não deu certo’. Deu! Deu certo o tempo que tinha que dar, é isso e agora fechou", declarou.

Em outro momento, Jade também falou sobre os desafios de iniciar a carreira de atriz, como a Chiara da nova novela das 21h. Após enfrentar críticas por sua falta de experiência, ela avisou que pode cometer erros em seu primeiro trabalho: "Cara, tudo é uma dificuldade né? Porque é tudo muito novo. Então, não sei te dizer a coisa que está sendo mais difícil, está tudo sendo difícil!"

"Eu estou aprendendo e é a primeira vez que eu faço isso na minha vida, então não esperem perfeição. É uma expectativa muito grande, eu li uma frase esses dias que me marcou muito: 'não se diminua para caber dentro da expectativa de quem quer ver sua falha'. Tem muita gente que quer me ver errando e eu vou errar! É a primeira vez que eu vou estar fazendo um trabalho desses e que seja a primeira de muitas", disparou a artista.

