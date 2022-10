Marcos Palmeira compartilha foto ao lado de Jade Picon para comemorar estreia de ’Travessia’ - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2022 14:37

Rio - Após dar vida a Zé Leôncio em "Pantanal" , Marcos Palmeira comemorou o início de "Travessia" , nova novela das nove da TV Globo, cujo primeiro capítulo foi ao ar nesta segunda-feira (10). Entretanto, a legenda da foto publicada ao lado de Jade Picon, que estreia como atriz no papel de Chiara, acabou causando polêmica nas redes sociais.

"A novela Travessia, de Glória Peres, começa hoje com Jade Picon e um super elenco. Merda pra vocês! Tô aqui grudado na TV. Sucesso", escreveu Marcos Palmeira. Lembrando que, no teatro, o termo "merda" significa "boa sorte".

Muitos internautas acreditam que a escolha de palavras do ator foi proposital para alfinetar a ex-BBB. Durante o processo de seleção do elenco da novela de Gloria Perez, Jade foi muito criticada por ter recebido um papel de destaque no horário nobre sem ter nenhuma experiência como atriz.

Por outro lado, os fãs da influenciadora comeraram a publicação de Marcos Palmeira, tratando como um gesto de carinho e um grande elogio. "Jade Picon acolhida pelos maiores", disse uma fã.