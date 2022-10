Ari (Chay Suede), Brisa (Lucy Alves) e Oto (Rômulo Estrela) - Fabio Rocha/ TV Globo

10/10/2022

Rio - Após o estouro de "Pantanal", a novela "Travessia" estreia, nesta segunda-feira, às 21h40, na TV Globo. A trama, escrita por Gloria Perez e com direção artística de Mauro Mendonça Filho, abordará histórias de amor, superação, decepções, os avanços tecnológicos (internet e robótica) e como eles impactam a sociedade atual. Além disso, o folhetim marca a estreia de Jade Picon como atriz e traz de volta os personagens Helô (Giovanna Antonelli) e Stênio (Alexandre Nero), sucesso em "Salve Jorge".

"Como em todos os meus trabalhos, gosto muito de olhar a sociedade hoje, como nos comportamos através do avanço das tecnologias. Porque cada tecnologia introduz novas possibilidades de dramas para a humanidade. Vamos falar sobre as novas modalidades de crimes que se pode fazer através dessa coisa que é a internet. Tem uma outra reflexão importante que a novela traz que é robótica. O homem e a inteligência artificial, como se dá isso, quais são os conflitos que surgem a partir dessas coisas. E vamos ter outros assuntos que vão resgatar esse fake news que dá o ponto de partida na novela", adianta a autora.

Quem sofrerá com a deepfake (inteligência artificial usada para fazer montagens substituindo rostos e vozes em vídeos realistas) é a personagem de Lucy Alves, Brisa, moradora do interior do Maranhão. Um grupo de jovens, em Portugal, faz uma montagem, de brincadeira, e associam ela a uma sequestradora de bebês. Para recuperar sua identidade e vida, ela passará por muitos obstáculos e provações. "A Brisa tem uma força descomunal. O perfil dela me chamou muito a atenção por ser essa rocha, inabalável, que segue, vai adiante, sempre com muita força e ternura. É uma mulher cheia de carinho, amor pra dar", diz Lucy.

Brisa viverá uma história de amor com Ari (Chay Suede). Os dois têm um filho juntos, Tonho (Vicente Alvite). Prestes a subir ao altar com a amada, o arquiteto recebe uma proposta para ir ao Rio de Janeiro. Na cidade, ele investigará a construtora Guerra, que está planejando derrubar um dos casarões históricos do Maranhão e construir no lugar um moderno shopping center. Após a viagem, Ari dá cada vez menos notícias para a amada que decide ir atrás do 'marido' na Cidade Maravilhosa. No entanto, ela se envolve em uma grande confusão na rodoviária de São Luís, ao ser associada a uma sequestradora de crianças.

'Ela é quase linchada por uma situação que não entende. E ela, claro, fica apavorada. Pede socorro no carro de um homem que ela acha que também está sendo procurado pela polícia e ela não sabe por quais crimes. Consegue chegar ao Rio de Janeiro, onde não conhece ninguém além do Oto (Romulo Estrela). A polícia está atrás dela, e ela acaba sendo presa com uma arma na mão. Ela está tão amedrontada que não diz sequer o nome na delegacia por medo da situação ficar pior. E ainda fica sem comunicação com ninguém, porque a bolsa dela é roubada e hoje em dia ninguém decora número nenhum de telefone. Brisa é uma mulher muito forte, mas que vai passar por toda essa situação. E o que vai defini-la como forte não é cair, mas saber levantar", adianta Gloria Perez. Ari, Oto e Brisa, então, viverão um triângulo amoroso.

Estreia de Jade em novelas

No Rio de Janeiro, Ari vai se encantar por Chiara (Jade Picon). Mimada e controladora, a personagem é filha de Guerra (Humberto Martins), mas na verdade tem Moretti (Rodrigo Lombardi) como pai biológico após o envolvimento dele com Débora (Grazi Massafera).

"Eu ainda estou descobrindo tudo o que eu e Chiara temos de semelhanças e diferenças. Mas, sim, temos algumas coisas em comum: somos duas garotas jovens e ligadas nas tendências. Uma coisa que estou aprendendo com a Chiara, e que eu admiro nela, é o fato de ser decidida. Ela dá a cara a tapa, acho muito bonito. Pode dar certo ou errado, mas ela faz sem medo. Essa é uma característica que eu não tenho muito", afirma a influenciadora digital que estreia nesta novela como atriz.

Retorno de Helô e Stênio

Após dez anos, Giovana Antonelli e Alexandre Nero voltam à dar vida a Helô e Stênio, personagens que conquistaram o público em "Salve Jorge". O, agora, ex-casal promete divertir o público com os embates entre eles. "Óbvio que a volta do casal foi pensada porque o público pedia. Nessa novela, cabia perfeitamente. Precisava de uma delegada e de um advogado. Então, por que não trazer esse casal icônico? E eles estão aí!", comemorou a autora do folhetim.