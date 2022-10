Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2022 20:30

Rio - Whindersson Nunes reclamou nesta terça-feira do excesso de exposição de sua imagem. O humorista de 27 anos desabafou com seus seguidores do Twitter. "Já abusei tanto meu rosto não aguento mais me ver em lugar nenhum credo", escreveu.

fotogaleria Em setembro, o humorista anunciou seu afastamento das redes para focar apenas no trabalho . "Meus amigos, Estamos em momentos de transição, uma parada bem legal, vou dar uma descansada nos próximos meses. Vou passar um tempo tentando organizar, o que fazer com tudo o que está acontecendo na minha vida. Estou feliz, porque estou vivendo um dos melhores momentos, estou bem de boa", afirmou.

"Vou focar em estudar algumas coisas e continuar trabalhando com o que eu gosto, que é arte. Eu sou artista, gente. Eu não consigo sumir, 'tá ligado'? Eu vou aparecer, porque eu gosto de aplauso. Gosto de me expressar da forma que quero me expressar e me fazer compreendido. Quando eu percebo que alguém compreendeu o que eu quis passar... Minha felicidade é isso."