Alanis Guillen e Lucy Alves, as estrelas de 'Pantanal' e 'Travessia', respectivamente - Globo/Victor Pollak

Alanis Guillen e Lucy Alves, as estrelas de 'Pantanal' e 'Travessia', respectivamenteGlobo/Victor Pollak

Publicado 08/10/2022 10:32

Rio - A expectativa para a estreia da novela "Travessia" aumentou após a exibição do último capítulo de "Pantanal", na TV Globo, nesta sexta-feira. Para realizar a passagem do bastão, Luciano Huck reuniu os elencos das duas tramas no "Domingão", celebrando o fim de um ciclo e o início de outra fase no horário nobre da emissora carioca.

fotogaleria

Marcos Palmeira, Dira Paes, José Loreto e Alanis Guillen são alguns nomes que marcaram presença na atração, gravada na última quinta-feira, representando a novela escrita por Bruno Luperi, adaptada do folhetim original de Benedito Ruy Barbosa. O time ficou completo com a participação de Osmar Prado, Murilo Benício, Isabel Teixeira, Juliano Cazarré, Aline Borges, Paula Barbosa, Guito, Almir Sater, Lucas Leto e as crianças Lia e Theo, filhos do autor Bruno Luperi.

Prontos para assumir a faixa das 21h, os protagonistas Chay Suede, Lucy Alves e Romulo Estrela estarão no programa, acompanhados por Jade Picon, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Humberto Martins, Vanessa Giacomo, Drica Moraes, Marcos Caruso, Alessandra Negrini, Dandara Mariana e o diretor Mauro Mendonça Filho. "Travessia" estreia na segunda-feira, dia 10, e marca o retorno de Gloria Perez, cinco anos depois do fim de "A Força do Querer".

O público também poderá sentir um gostinho de cada folhetim com as apresentações musicais convidadas para o "Domingão". Seu Jorge, Almir Sater, Roberta Miranda e Guito prometem completar a festa neste domingo. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.